Brasil investirá R$ 45 bilhões em tecnologia Segundo a empresa de pesquisas IDC, as companhias brasileiras vão investir mais em tecnologia neste ano: R$ 45 bilhões contra R$ 39 bilhões no ano passado, com crescimento de 15%, fazendo com que a participação do setor de tecnologia da informação aumente sua participação no PIB nacional, pulando de 2% para 2,2%. De acordo com um levantamento feito com empresas de todo o País, a região Sudeste, que concentra a maioria das empresas, também responderá pela maioria dos gastos de tecnologia, com mais de 60% dos gastos (só o Estado de São Paulo responde por 35%).