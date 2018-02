Brasil já tem 20 infectados pelo A H1N1

Segundo o boletim, para todos os casos estão sendo realizadas busca ativa e monitoramento de todas as pessoas que estabeleceram contatos próximos com os pacientes. Antes, já haviam sido confirmados 8 infecções em São Paulo, 5 no Rio, 4 em Santa Catarina, 1 em Minas Gerais, 1 no Rio Grande do Sul e 1 em Tocantins.

Os novos pacientes de São Paulo e Tocantins contraíram a doença nos Estados Unidos. Os de Santa Catarina foram contaminados no Brasil em contato com pacientes que vieram dos Estados Unidos. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, são seis os casos detectados de transmissão dentro do território nacional. Todos eles decorreram de contatos com pessoas procedentes do exterior, o que para o Ministério significa que a transmissão no Brasil é limitada e não há evidências de sustentabilidade de contágio de pessoa a pessoa do vírus da influenza A H1N1.

Além dos casos confirmados, o Ministério acompanha 19 pessoas suspeitas de terem contraída a gripe em 10 Estados do País. As amostras com secreções respiratórias dos pacientes estão em análise laboratorial. Outras 17 pessoas estão em monitoramento em nove Estados e os casos descartados hoje somam 346.