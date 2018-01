Brasil já tem mais de 41,5 milhões de usuários da Internet O número de usuários de internet no País ultrapassou a barreira dos 40 milhões. Esse dado, composto por maiores de 16 anos que acessam a rede em qualquer ambiente, o que inclui a residência, escola, trabalho, lan houses e outros, é o maior desde 2000, quando começaram a ser feitas as medições. Leia mais no caderno Economia&Negócios do ESTADO de hoje. Para o analista do Ibope, o número é reflexo do barateamento do preço de computadores no Brasil. Somente no primeiro trimestre de 2008, já foram vendidos mais de 600 mil notebooks no Brasil. Confira como comprar o computador portátil ideal para o seu perfil Um dado recente e interessante que caminha paralelamente a esse crescimento é que quase metade dos internautas brasileiros lêem blogs, segundo dados do Ibope/NetRatings. "Em 65% dos casos, o internauta entra em blogs ao buscar no Google, por exemplo, uma atraçãoturística. Aí lê o relato de quem esteve lá", diz José Calazans, do Ibope. Em 2006, O Brasil estava prestes a chegar à marca de 1 milhão de domínios registrados. O número recorde representa a soma de todos os endereços com a terminação ".br", como o ".com.br", o ".gov.br" e o ".org.br". Parece muito, mas ainda somos apenas um grão de poeira dentro do mundo virtual. No mesmo ano, uma pesquisa divulgada pela empresa VeriSign mostrou que, no mundo todo, existiam mais de 105 milhões de domínios registrados. Ao mesmo tempo em que se reconhece o crescimento da internet no País, pode-se dizer que cada vez menos pessoas assistem a programação da televisão aberta. Segundo o professor Eli Noam da Columbia Business School algumas emissoras devem continuar muito importantes como produtoras de conteúdo, mas o futuro da televisão será o vídeo sob demanda, ou seja, é o espectador que irá escolher o que e quando ele vai assistir alguma coisa. Diante de tanta variedade na web, nada melhor que ficar antenado com a melhor forma de explorá-la. Conheça algumas buscas para encontrar mais facilmente o que você procura na internet.