Brasil já tem mais de 90 milhões de celulares De acordo com números da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, o Brasil ultrapassou a marca de 90 milhões de telefones celulares no mês passado. Apesar da marca histórica, o mês de abril registrou uma queda de 45,46% na comparação com o mesmo mês no ano passado. Em abril, foram vendidos 1,1 milhão de novos celulares, sendo que a modalidade de telefones pré-pagos representa 80,5% do total. A Vivo ainda é a maior operadora, com 33,71% de participação no mercado. Para efeito de comparação, em abril de 2005 essa fatia correspondia a 38,82% do mercado. A TIM ficou com o segundo lugar, com 23,58%, seguida pela Claro, com 22,02%. Em termos de tecnologias, a plataforma GSM conta com 50 milhões de aparelhos contra 24,4 milhões de celulares CDMA e 15,9 milhões com a tecnologia TDMA.