Brasil leva 1º lugar em design de interfaces na Índia A Microsoft anunciou hoje os vencedores da Imagine Cup 2006, campeonato mundial de tecnologia da informação organizado pela Microsoft em Agra, na Índia. Na categoria de Interface Design, a dupla de irmãos brasileiros Roberto Sonnino e Eduardo Sonnino, do time Virtual Dreams, conquistou o primeiro lugar com um sistema que facilita a comunicação entre a ambulância e o consultório médico, e receberam um prêmio de US$ 8 mil. Já a equipe Trivial Team, composta por Augusto César Spinelli, Carlos Eduardo Rodrigues, Ivan Cordeiro Cardim e Madson Menezes Costa, ficou com o segundo lugar na categoria Design de Software, com o projeto Virtual Eye, ou vEye, um sistema portátil de auxílio à navegação e identificação de objetos para deficientes visuais. Além do prêmio de US$ 15 mil, o grupo irá participar do workshop Imagine Cup Accelerator, promovido pela British Telecom, no início do próximo ano, na Inglaterra. ?Estes projetos demonstram o poder que o software tem em solucionar problemas do mundo real, e eu fiquei impressionado com o alto nível de inovação técnica que os estudantes alcançaram em seus trabalhos?, diz Bill Gates, chairman da Microsoft, que já havia encontrado vários dos finalistas em Redmond, Washington. ?Os participantes da Imagine Cup deste ano compartilharam o compromisso de melhorar a vida das pessoas de modo muito inspirador. Eles representam a próxima geração de líderes de negócios e tecnologia, e sua criatividade e paixão são as razões pela qual podemos ser otimistas em relação ao futuro?, afirmou. Destaques A grande vencedora da competição foi a equipe Team Even .ctor, da Politécnica de Turim, Itália, na categoria de Design de Software. O time recebeu o prêmio de US$ 25 mil. Os 42 finalistas desta categoria criaram soluções utilizando tecnologia Microsoft .NET Web Services, com base no tema desta ano: ?Imagine um mundo no qual a tecnologia permita vidas mais saudáveis?. Um total de 72 equipes - 181 estudantes de 42 países - foi selecionado para participar das finais da Imagine Cup em seis categorias: Design de Software, Algoritmo, TI, Filme de Curta-metragem, Interface Design e Projeto Hoshimi (Batalha de Programação). "Participar da Imagine Cup é uma experiência marcante. Temos a oportunidade de conhecer gente do mundo todo e ver que muitas pessoas querem usar a tecnologia para fazer diferença?, afirma Madson Menezes Costa, do Trivial Team. ?Ficamos muito felizes com o resultado e com os comentários positivos que recebemos dos juízes e de outros competidores". Os vencedores foram anunciados em uma cerimônia de gala durante o Imagine Cup World Festival, uma celebração entre os competidores da Imagine Cup, mestres e executivos, com direito a uma apresentação de Kapil Sibal, Ministro da Ciência e Tecnologia do governo da Índia. Veja o ranking da competição dividido por categorias: Software Design - 1º lugar: Itália - Even .ctor - 2º lugar: Brasil -Trivial Team - 3º lugar: Noruega - Team NTNU Algoritmo - 1º, 2º e 3º lugares: Polônia TI - 1º lugar: Áustria - 2º lugar: Romênia - 3º lugar: França Filme de Curta-metragem - 1º lugar: Canadá - Team Forest - 2º lugar: Polônia - Team Skylined - 3º lugar: EUA - Team LCL Interface Design - 1º lugar: Brasil - Team Virtual Dreams - 2º lugar: China - Team Frontfree Studio-MISG - 3º lugar: Índia - Team Avengers Projeto Hoshimi - 1º lugar: França - Team Atomnium - 2º lugar: República da Sérvia - Team R.A.F - 3º lugar: França - Team Lya A Imagine Cup, agora em sua quarta edição, é uma competição que cria oportunidades para que os estudantes explorem seus interesses artísticos e tecnológicos fora da sala de aula. As equipes desenvolveram projetos inovadores que oferecem aplicações práticas e soluções realistas para problemas reais. A próxima edição da Imagine Cup acontecerá em Seul, na Coréia do Sul.