Brasil lidera na América Latina em micros zumbis O Brasil tem o maior índice em infecção de micros zumbis na América Latina, segundo afirmou o relatório mundial de segurança online divulgado pela fornecedora de soluções Symantec. Na mais recente edição de seu Internet Security Threat Report, referente ao período de 1º de julho e 31 de dezembro de 2006, o Brasil foi o país com o mais alto percentual de computadores infectados na América Latina, com 41% do total. A Argentina ficou em segundo lugar, com 14% e o México em terceiro lugar, com 12% dos computadores infectados com bots, os programas invasores que ´seqüestram´ o controle dos micros para ataques de hackers e o envio de spam, entre outras atividades. Os computadores infectados por bot operam de maneira coordenada sob a direção de um atacante principal e podem somar centenas ou mesmo milhares. Essas redes coordenadas de computadores podem encontrar e infectar outros computadores e podem ser usadas para realizar ataques DoS (denial of service, em que o acesso simultâneo de milhares de máquinas derruba um site). O problema acomete usuários desprotegidos e que não utilizam programas antivírus ou firewalls para Pcs atualizados e que também não atualizam seus sistemas operacionais com freqüência.