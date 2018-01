Brasil lidera ranking em tempo de acesso residencial à internet

O Brasil continua a ser o País que registra o maior tempo médio mensal de navegação residencial por internauta, 23h51 em março deste ano, aumento de 1h27 em relação a fevereiro e acréscimo de 2h56 em relação ao mesmo período de 2007. No ranking, o Brasil é seguido pela França (21h30min), Estados Unidos (20h24min), Japão (20h21min) e Alemanha (19h09min). Os dados são os maiores registrados pelo IBOPE/NetRatings desde setembro de 2000. A pesquisa concluiu ainda que o número de internautas residenciais ativos em março de 2008 cresceu 3,2%, atingindo 22,7 milhões de usuários, 40% mais do que em março de 2007. O gerente de análise do IBOPE/NetRatings, ressaltou que a economia está em um bom momento, "há um bom número de trabalhadores com carteira assinada, portanto com maior possibilidade de obter financiamento para comprar um computador para a família". Segundo ele, esses fatores possibilitam a participação da classe C entre os internautas, o que está aumentando significativamente o número de usuários. As categorias que registraram o melhor desempenho por número de usuários residenciais em março, na comparação a fevereiro, foram "Ocasiões Especiais", impulsionada pelos sites de envio de cartão comemorativos, especialmente por causa do dia da mulher, com crescimento de 27,2% e atingindo 3,8 milhões de internautas; "Educação e Carreira", especialmente os sites ligados à educação, que cresceu 13,8% e recebeu 12,3 milhões de visitantes; "Crianças, Games Infantis e Brinquedos" e "Religião e Espiritualidade", com 13,4% de aumento, e visitas de 10,8 milhões de pessoas; "Governo e Empresas sem Fins Lucrativos", que cresceu 12,3% em número de usuários, atingindo 11,6 milhões de brasileiros e "Casa e Moda", cujo crescimento no período atingiu 8,7%, com visita de 7,4 milhões de brasileiros. Já no período de um ano, que registrou um aumento de 39,9% em número de usuários da internet residencial ativa, algumas categorias cresceram muito mais: "Informações Corporativas" (67%), "Casa e Moda" (56,9%), "Viagens e Turismo" (56,8%), "Família e Estilo de Vida" (50,3%) e "Educação e Carreira" (49,2%). O número total de pessoas com acesso à internet continua sendo de 40 milhões, considerando todos os ambientes (residência, trabalho, escola, cybercafé, bibliotecas, telecentros etc), esse número é relativo ao quarto trimestre de 2007, e inclui pessoas com 16 anos de idade ou mais. O número de pessoas com acesso residencial à internet, em março de 2008, também continua o mesmo, 34,1 milhões de indivíduos, a partir dos dois anos de idade.