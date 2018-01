Brasil mantém liderança em acesso residencial à Web A cobertura jornalística e as transmissões em tempo real dos jogos da Copa apresentaram o maior crescimento entre as mais de 80 categorias e subcategorias do estudo da IBOPE//NetRatings, que mede o desempenho da Web brasileira. Em junho, o número de usuários residenciais ativos foi de 13,4 milhões de pessoas - aumento de 1,1% sobre maio. O tempo de navegação ficou também muito próximo ao do mês anterior, com o tempo médio de 20h33min, contra 20h25min, mantendo o Brasil na liderança mundial em termos de horas navegadas no domicílio. Novos sites Segundo dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil, o número de domínios .br chegou a 944.051, 20,5% superior a junho do ano passado. A Copa do Mundo teve início apenas no dia 9 de junho, mas seus impactos na internet já foram sentidos neste mês com o aumento de 18,5% na audiência única dos conteúdos de esportes, mais especificamente os de futebol, que atingiu 5,5 milhões de usuários únicos. ?Enquanto no mês anterior, a categoria que mais cresceu foi Viagens e Turismo, aumento atribuído ao movimento turístico em torno da Copa do Mundo, neste mês, foram as notícias e as informações sobre os jogos, além das transmissões em tempo real, que mais fizeram sucesso na internet brasileira?, afirma Rosi Rosendo, analista do IBOPE Inteligência. Tal fenômeno contribuiu para que a categoria Entretenimento crescesse 4,3% no último mês, atingindo 10,3 milhões de usuários únicos, mantendo-se como a terceira maior categoria da internet brasileira, atrás apenas dos Buscadores, Portais e Comunidades (com 12,3 milhões de usuários) e do Telecom/Serviços de Internet (com 11,8 milhões). Levando em conta o primeiro semestre de 2006, as categorias que mais cresceram em relação a dezembro do ano passado foram: Viagens e Turismo (42,2%), Casa e Moda (34,5%), Informações Corporativas (27,1%), Família e Estilos de Vida (23,3%) e Educação e Carreiras (23,1%).