Brasil melhora posição em ranking de tarifas de energia, diz Abradee

Segundo o estudo, com a redução média de 20 por cento autorizada em janeiro - consequência da redução de encargos setoriais e da diminuição de tarifas de geração e transmissão de ativos que tiveram os contratos de concessão prorrogados - a tarifa média residencial brasileira, sem impostos, saiu de 18,2 dólares por kilowatt/hora (kWh) para 14,9 dólares o kWh.

A queda fez com que o país saísse da 12a posição no ranking das menores tarifas de energia residencial para o quarto lugar, atrás apenas de Estados Unidos, França e Finlândia.

No caso do preço da energia para as indústrias, o Brasil passou da 14a posição, com 13,9 dólares por kWh (sem impostos) para a oitava tarifa mais barata, com 11,3 dólares o kWh.

A Abradee informa, entretanto, que o ranking considera a base de dados internacional de 2012 e as tarifas brasileiras em janeiro de 2013, logo após a revisão extraordinária anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Ou seja, não leva em conta os reajustes de tarifa aplicados ao longo de 2013.

"Só podemos fazer a comparação com 2013 quando tivermos os estudos internacionais publicados", disse o presidente da Abradee, Nelson Fonseca Leite.

O estudo da Abradee foi feito com base em dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Internacional de Energia e EuroStat (provedor de informações estatísticas da Comunidade Europeia).

Leite disse que o período de chuvas 2013/2014 tende a ser mais favorável do que o do ano passado, o que deve contribuir para uma situação mais estável nas tarifas em 2014.

Se as chuvas, de fato, colaborarem e mantiverem os reservatórios das hidrelétricas em bom nível, não será necessário - como ocorreu em 2013 - acionar usinas térmicas mais caras.

Apesar de admitir que a situação dos reservatórios do Nordeste é menos favorável, Leite disse que as previsões para as chuvas na região são positivas. "E nós teremos no Nordeste, nos próximos anos, a entrada de várias usinas eólicas e a possibilidade de ter excedente hidráulico do Sudeste e do Norte que pode ser transferido", disse.

(Por Leonardo Goy)