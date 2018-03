Brasil monitora 12 possíveis casos de gripe suína

O 12o possível caso no Brasil foi detectado às 23h30 de segunda-feira, quando um homem de 40 anos procedente de Boston deu entrada no hospital Otávio Mangabeira, em Salvador, apresentando febre e dor de garganta.

"Ele é brasileiro, vive em Boston e tem parentes em Salvador. Nós estamos monitorando o caso", disse Maria de Fátima Sá Guirra, epidemiologista da Secretaria Estadual da Saúde da Bahia.

O Ministério da Saúde informou na noite de terça-feira que estava acompanhando o estado de saúde de 11 pessoas que chegaram procedentes de áreas afetadas pela gripe suína e que apresentaram alguns sintomas críticos da doença.

Dos 11 casos citados pelo Ministério da Saúde, ao todo três pacientes estão em Minas Gerais, dois no Rio de Janeiro, dois no Amazonas, dois no Rio Grande do Norte, um em São Paulo e outro no Pará. Eles continuam sendo monitorados pelas Secretarias Estaduais de Saúde, segundo o ministério.

Até a noite de segunda-feira, nenhum dos 11 pacientes preenchia a definição de caso suspeito conforme critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, que inclui uma febre repentina superior a 38 graus, acompanhada de um ou mais dos seguintes sintomas: tosse, dificuldade respiratória, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, além de ter estado no México, no Canadá ou nos Estados Unidos nos últimos dez dias.

"Até o momento, não há evidências de circulação do novo subtipo do vírus da influenza suína A (H1N1) no Brasil", informou o Ministério da Saúde em uma nota.

No comunicado, o ministério afirmou que todas as recomendações da OMS estão de acordo com medidas já adotadas no país, "em especial aquelas referentes à não restrição às viagens internacionais e à orientação para procura de atendimento médico, no caso dos viajantes procedentes das áreas afetadas que apresentem sintomas compatíveis com a influenza suína".

O novo vírus já matou até 149 pessoas no México, e a Organização Mundial da Saúde se aproximou na segunda-feira de declarar a primeira pandemia de gripe em mais de 40 anos, após casos nos Estados Unidos e na Europa.

A OMS elevou o seu nível de alerta contra a gripe suína para a fase 4, indicando um risco ampliado de pandemia (epidemia global). A última pandemia, da chamada "gripe de Hong Kong", em 1968, matou cerca de 1 milhão de pessoas.

Embora até agora só tenha havido mortes no México, há mais de 40 casos confirmados nos Estados Unidos, sendo 20 numa escola de Nova York.

Também houve casos registrados na Espanha, na Escócia, em Israel, no Canadá e na Nova Zelândia.

(Por Fabio Murakawa)