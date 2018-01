Brasil não terá padrão único de TV digital Ministro Hélio Costa diz que Brasil não vai adotar um padrão único de TV digital. Transmissão da Copa do Mundo em caráter experimental, só em São Paulo. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse na última sexta, no Rio de Janeiro, que o Brasil não vai adotar um único padrão de TV digital. Segundo ele, o Brasil adotará um pacote que usará partes de todos os modelos já existentes. "Nós não vamos adotar o padrão americano ou o europeu ou o japonês por inteiro, mas ferramentas dos três padrões, até porque algumas delas são comuns", disse Costa, acrescentando que a implantação dessa tecnologia manterá características como gratuidade, mobilidade e interatividade. Costa desmentiu sua preferência pelo modelo japonês, contradizendo declarações anteriores. "Fui mal interpretado", disse, negando que o sistema japonês tenha alguma vantagem sobre o norte-americano e o europeu. No entanto, Costa reafirmou que o padrão japonês ainda tem o melhor conjunto de vantagens técnicas segundo os pré-requisitos da TV digital brasileira: gratuidade, mobilidade, portabilidade, e interatividade. Representantes dos modelos japonês e europeu se articulam no sentido de investir na instalação de fábricas de componentes eletrônicos no Brasil como contrapartida à escolha de sua plataforma de TV digital. Contudo, nenhum dos grupos já formalizou esse tipo de contrapartida até o momento. Transmissões experimentais Costa disse, ainda, que somente os paulistas poderão assistir à Copa do Mundo deste ano utilizando a tecnologia de TV digital em caráter experimental. De acordo com informações do ministro, em julho serão instaladas 10 mil caixas de recepção em algumas regiões de São Paulo e a partir de setembro o país já deve ter condições de operar a tecnologia comercialmente. O ministro espera que o equipamento de TV digital deva chegar ao consumidor com preços que variam de R$ 100 até R$ 30 mil. Em casos mais baratos, bastaria comprar a caixa de conversão que pode ser acoplada à televisão já em uso. Já nos mais caros, o consumidor pode preferir comprar um aparelho novo produzido totalmente de acordo com a nova tecnologia. Algumas linhas de financiamento estão sendo estudadas pelo governo para facilitar o acesso da população. "No Banco Popular, por exemplo, o terminal para fazer a conversão poderá ser financiado por R$ 10 por mês. Estamos oferecendo um crédito para que todo brasileiro que tem um televisor em casa possa comprar o terminal", disse ele, afirmando que a indústria brasileira já está pronta para produzir o conversor que for necessário. "Estamos produzindo esse conversor e já mandamos para os Estados Unidos." As declarações foram dadas durante anúncio dos serviços de conexão providos pela operadora à estação científica Comandante Ferraz, na Antártida.