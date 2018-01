Brasil ocupa 71º lugar em ranking de acesso a tecnologias As disparidades econômicas e sociais no Brasil se refletem no acesso às novas tecnologias. O País ocupa apenas a 71.ª posição entre as 180 economias mais adaptadas às novas tecnologias de comunicação, ainda que regiões como o Sudeste possam estar nos mesmos níveis de países ricos. Estudo feito pela União Internacional de Telecomunicações (órgão da Organização das Nações Unidas, ONU) aponta que o País foi um dos sete que mais evoluíram desde 2001. Ainda assim, o Brasil não consegue superar a situação de países como Chile, Argentina, Uruguai e Venezuela. O preço de uma ligação de celular no Brasil, por exemplo, é um dos mais altos do mundo, enquanto a média de computadores no País por grupo de cem habitantes é inferior ao índice mundial. O relatório traz uma informação alarmante: apenas metade do planeta conta com telefone fixo. Nas Américas, o País é apenas a 19.ª economia em termos de desenvolvimento digital, critério conhecido na ONU como índice de oportunidade digital e que mede 11 critérios incluindo acesso, preço e infra-estrutura. A liderança regional é do Canadá, seguido por Estados Unidos. O Brasil, porém, está em uma situação mais confortável que Cuba, Peru, Paraguai e Bolívia. Mas o País é um exemplo usado pela ONU como uma economia pode apresentar realidades tão distantes - no caso, entre as regiões Norte e Nordeste e as regiões Sul e Sudeste. No mundo, o índice de oportunidade digital é liderado pela Coréia, Japão e Dinamarca.