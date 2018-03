Brasil participa de feira de orgânicos na Alemanha

Vinte e sete empresas brasileiras, que fazem parte do Projeto Organics Brasil, participam da Biofach 2008, na Alemanha, a maior feira do setor de orgânicos, que começa amanhã e vai até domingo, em Nuremberg. Desenvolvido em parceria entre o Instituto de Promoção do Desenvolvimento (IPD), Federação das Indústrias do Paraná (Fiep) e Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), o projeto ocupará este ano uma área de aproximadamente 300 metros quadrados. "As ações continuadas têm tornado o setor de orgânicos brasileiro bastante conhecido no mundo inteiro e ajudado a consolidar o crescimento do setor", afirma o gestor de projetos da Apex-Brasil, Eduardo Caldas. Para o gestor do Projeto Organics, Ming Liu, o Brasil é altamente competitivo. "O consumidor de orgânicos compra conceito e produtos com apelo à saúde e à qualidade de vida." Algumas empresas brasileiras aproveitam a feira para fazer lançamento de produtos. "O público, principalmente os compradores, buscam novidades. Esse é um excelente momento para os orgânicos brasileiros ganharem mais espaço e oportunidades", explica Liu. A Biofach Nuremberg reúne 2.600 expositores e recebe visitantes de 110 países. Em 2007, movimentou US$ 5 bilhões em negócios.