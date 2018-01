Brasil participará de evento do Google para desenvolvedores A Google anunciou que no dia 31 de maio, escritórios do Google em 10 países irão promover o Google Developer Day, evento global com workshops, apresentações e palestras sobre as APIs do Google (application program interface, conjuntos de regras para que programas possam interagir uns com os outros), além de ferramentas para desenvolvedores. Resumindo, o Google quer esclarecer a comunidade técnica sobre como podem criar novas ferramentas que interajam com o que o Google já tem. É o exemplo de empresas ou organizações que criam camadas interativas que rodam sobre o Google Earth, o simulador do globo terrestre, exibindo informações cartográficas ou outras funções interativas. A partir do tema ?Abrindo caminhos para melhorar as aplicações da Web?, o Google Developer Day irá explorar o uso inovador dos produtos do Google para criar e aprimorar aplicações; integrá-los aos serviços da empresa e alcançar milhões de usuários. "Estamos muito entusiasmados em apoiar a primeira reunião mundial de desenvolvedores do Google?, afirmou a vice-presidente de Produtos de Busca e Experiência de Usuários, Marissa Mayer. ?Os desenvolvedores estão usando as APIs do Google e ferramentas para construir novos aplicativos da web que nós nunca imaginamos, e o Google Developer Day é a oportunidade deles se conectarem para aprenderem as últimas técnicas e tirarem suas dúvidas com nossas equipes de desenvolvedores.? Evento mundial O Google Developer Day acontecerá nos escritórios do Google localizados em Mountain View, São Paulo, Londres, Paris, Madri, Hamburgo, Tóquio, Sidney, Beijing e Moscou. Os preparativos começam em Sidney no dia 31 de maio, às 22h AEST (horário de Brasília) e serão encerrados 27 horas depois em Mountain View, dia 1º de junho às 13h (horário de Brasília). A abertura do evento se dará através da apresentação de um vídeo multimídia de Mountain View a Sidney e Tóquio. Os engenheiros do Google e os especialistas em produtos de cada localidade irão liderar sessões com tópicos como, ?Geodesenvolvimento: Google Maps, Google Earth e SketchUp?, ?Ferramentas para Melhor Desenvolvimento da Web: o kit de ferramentas de web do Google, Open Source e outras iniciativas de desenvolvedores?, ?Mashups e mais: AJAX, Google Gadgets e o GData APIs?. Apresentadores confirmados incluem Bret Taylor, gerente de grupo para desenvolvedores de produtos do Google (Mountain View); Bruce Johnson, líder de tecnologia para o Google Web Toolkit (Mountain View); Chris DiBona, gerente do programa do Google Open Source (Mountain View); Lars Rasmussen, engenheiro sênior do Google Maps (Sidney); Mark Stahl, líder de tecnologia do GData (Madri); e Greg Stein, gerente de engenharia do Google e presidente da Apache Software Foundation (Tóquio). Mais informações podem ser obtidas no site do evento, neste link.