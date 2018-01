Brasil passa a ser 4ª maior fonte de mensagens no Twitter

Um levantamento divulgado pela consultoria francesa Semiocast indica que o Brasil passou a ser o país de origem do quarto maior número de mensagens no Twitter, ou tweets, em todo o mundo.

Nos últimos três meses, o país, que ocupava a terceira posição, foi ultrapassado pela Indonésia.

De acordo com o levantamento, as mensagens originadas no Brasil representavam, ao final de junho, 11% de todas as mensagens no mundo, enquanto a proporção das mensagens da Indonésia chegou a 12% do total.

No levantamento anterior, feito ao final de março, o Brasil respondia por 11,5% de todas as mensagens do Twitter, enquanto as mensagens originadas na Indonésia eram 10% do total.

As mensagens dos Estados Unidos, principal origem das mensagens postadas no site de microblogging, caíram de 30% para 25% do total nos últimos três meses, enquanto que a participação das mensagens do Japão cresceu de 15% para 18% no mesmo período.

As mensagens de Twitter oriundas desses quatro países juntos são quase o dobro de todas as postagens feitas no resto do mundo, segundo o levantamento.

Crescimento acelerado

Segundo Paul Guyot, diretor da Semiocast, o total de mensagens no Twitter continua crescendo significativamente em todos os países, mas os dados do levantamento mostram, entre os quatro primeiros, um crescimento mais acelerado no Japão e na Indonésia e menos acelerado no Brasil e nos Estados Unidos.

De acordo com Guyot, uma das possíveis razões para a Indonésia ter apresentado um crescimento no número de tweets maior do que o Brasil é a popularidade do envio de mensagens pelo celular no país asiático.

Enquanto no Brasil 82% dos tweets foram enviados a partir do site do próprio Twitter, na Indonésia esse meio foi utilizado por apenas 11%, enquanto o uso do aplicativo ÜberTwitter, para celulares Blackberry, responde por 37% das mensagens.

"A popularidade do uso do celular para tweets pode explicar essa tendência que resultou na ultrapassagem do Brasil pela Indonésia no terceiro lugar do ranking", comentou Guyot à BBC Brasil.

De acordo com a página do Twitter na internet, na Indonésia os usuários de celulares de seis diferentes operadoras podem enviar tweets por meio de mensagens de SMS, enquanto no Brasil apenas uma operadora oferece o serviço.

Línguas

Apesar de o Brasil ter perdido a terceira colocação no ranking dos tweets, o português continua a terceira língua mais popular no Twitter, com 11% das mensagens, proporção semelhante à das mensagens originadas no país.

O indonésio é a quarta língua mais popular, com 7%, cinco pontos porcentuais menos que a participação da Indonésia no total de mensagens.

Para Guyot, isso indica que os usuários brasileiros do Twitter preferem usar a sua própria língua em suas mensagens, e não o inglês, como em muitos países.

Segundo dados do levantamento, por exemplo, só metade dos tweets dos franceses são escritos em francês.

O inglês é a língua mais popular no site, com 40% do total das mensagens, seguido do japonês, com 18%. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.