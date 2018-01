Brasil pode aprender com transição para TV digital dos EUA Um assunto mostrado com clareza e profundidade na NAB 2007 - e que tem interesse para o Brasil - é a experiência norte-americana de transição da TV analógica para a TV digital. Depois de 9 anos da introdução da TV digital nos Estados Unidos, a maioria das emissoras abertas já transmite na nova tecnologia. E, conforme lei federal, o sinal analógico das emissoras será interrompido em menos de dois anos: no dia 9 de fevereiro de 2009. Mas essa data talvez seja postergada para 2011, pois, até aqui, apenas 30% dos domicílios norte-americanos contam com receptor digital e televisor de alta definição. Os restantes 70% terão que migrar para a tecnologia digital em 22 meses. As imagens de HDTV, no entanto, já estão presentes em diversos canais de TV a cabo e por assinatura - que atendem a 87% dos domicílios norte-americanos. Outro fator que torna mais lenta a disseminação da TV digital nos Estados Unidos, é a chegada dos DVDs de alta definição. Milhões deverão preferir ver seus filmes nesses novos DVDs do que nos canais abertos. Com o lançamento mundial dos formatos Blu-ray Disc e HD-DVD, ocorrido no final de 2006 e no começo de 2007, a alta definição começa a invadir lentamente os home theaters mais sofisticados. Segundo analistas de mercado, a decolagem das vendas ainda não ocorreu porque o número de títulos de filmes e conteúdos ainda é relativamente pequeno.