Brasil pode exportar milho imediatamente para China, mas esbarra no preço

"Do ponto de vista do que cabia ao governo brasileiro fazer, nossa tarefa está cumprida. Daqui para a frente é uma questão da relação comercial entre as empresas", disse à Reuters o diretor de Negociações Sanitárias e Fitossanitárias do Ministério da Agricultura, Lino Colsera.

O milho do Brasil foi aprovado para importação a partir de 31 de março, disseram as autoridades chinesas de quarentena nesta terça-feira, em um comunicado em seu site.

O Ministério da Agricultura ainda não foi oficialmente notificado, mas isso é "natural", segundo Colsera.

Um protocolo entre os governos dos dois países já havia sido assinado em novembro, mas faltava a resolução de algumas questões envolvendo a certificação fitossanitária das empresas exportadoras.

"A experiência que a gente tem com a China é que ela começa pequeno, mas rapidamente evolui. Se não tiver nenhuma surpresa, se for embarcado produto bom, a gente tem grandes possibilidades de ser um grande fornecedor", disse o presidente da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais (Anec), Sérgio Mendes.

A ressalva, no entanto, é a atratividade dos preços internacionais.

Na estimativa de Mendes, os preços internacionais do milho --e por consequência o que é pago no porto-- precisam ser no mínimo metade do pago pela soja.

"Precisa um preço elevado para poder pagar o custo de logística (até o porto)", disse Mendes.

Uma saca de soja é negociada atualmente no porto de Paranaguá a cerca de 72 reais, segundo o Indicador Cepea/BM&FBovespa, enquanto o indicador Cepea para o milho está em cerca de 31 reais por saca.

Numa relação semelhante, a soja em Chicago fechou em 14,8 dólares por bushel nesta terça, contra 5 dólares para o milho.

"Supondo que tenha um nível de preços razoável, pode estar certo que o Brasil vira um exportador importante", disse Sérgio Mendes. "As empresas grandes punham muita fé nesse acordo com a China."

O Brasil deverá figurar na temporada 2013/14 entre os grandes exportadores de milho do mundo, mas ficará distante do posto de maior exportador global registrado na safra 2012/13, quando exportou 25 milhões de toneladas, segundo o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).

Em 12/13, o Brasil só alcançou essa condição por conta da quebra de safra nos EUA, que são tradicionalmente os maiores exportadores globais.

Para 13/14, o USDA projeta exportações do Brasil de 20 milhões de toneladas, contra mais de 40 milhões de toneladas dos embarques dos EUA, que tiveram uma grande safra.

Na temporada passada (2012/13), o Brasil teve uma colheita recorde de milho acima de 80 milhões de toneladas, que foi suficiente para ocupar parte do mercado deixado pelos EUA. Em 13/14, o USDA estima a safra do Brasil em 70 milhões de toneladas.