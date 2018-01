Brasil poderia compartilhar TV digital com a China O Brasil recebeu uma proposta da China para desenvolver, junto com a Índia e a Rússia, um protocolo de televisão digital próprio, alternativo aos modelos europeu e japonês, disse à EFE hoje o secretário-executivo do Ministério da Cultura brasileiro, Juca Ferreira. A China conta com um protocolo próprio, que adotará para assegurar sua independência nesta nova tecnologia e manter o controle direto sobre todos os aspectos de sua indústria de produção de conteúdos. Ferreira, que se encontra na China com a delegação do vice-presidente, José Alencar, recebeu a proposta do responsável da Comissão Econômica do Governo de Xangai, Le Jingpeng. "Neste momento o Brasil está discutindo qual padrão de televisão digital podemos adotar, e o que escolhermos possivelmente atrairá outros países da América Latina", ressaltou Ferreira. Por enquanto, o Brasil desenvolveu tecnologia complementar para facilitar a implantação dos modelos europeu e japonês no mercado interno. Ferreira avaliou a proposta chinesa como "muito inteligente". O secretário executivo avalia que com as quatro potências emergentes juntas (Brasil, Rússia, Índia e China) "estaria sendo aberto um grande mercado, assim como todas as possibilidades tecnológicas de superar limitações desses padrões já existentes". Também permitiria controlar a cadeia de negócios do setor, sobretudo a que mais interessa ao Brasil, a produção de conteúdos, que é "a mais estratégica e mais volumosa", assinalou. Segundo Ferreira, a China já está mantendo conversas com a Índia e a Rússia sobre sua proposta, incorporada agora pelo Brasil. Se a idéia do padrão chinês não for levada adiante, o secretário-executivo do Ministério da Cultura diz que "pelo menos a proposta chinesa permitirá que tenhamos mais vantagens nas negociações, seja com o padrão japonês ou com o europeu."