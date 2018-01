Brasil poderia ter padrão euro-brasileiro de TV digital O presidente da Comissão Européia, José Manuel Durão Barroso, afirmou durante o programa Roda Viva, da TV Cultura, que é possível a implantação de uma "norma euro-brasileira" sobre TV digital. De acordo com ele, o sistema europeu poderia incorporar mudanças desenvolvidas no Brasil, acompanhado de um pacote tecnológico de transferência de tecnologia para atingir todo o mercado da América Latina. Ele propôs também envolver a questão do conteúdo no pacote, pela proximidade cultural do Brasil por causa da raiz portuguesa. "Nós estaríamos dispostos a fazer com o Brasil um programa de conteúdo: de apoio ao cinema, à produção e à divulgação de todo o conteúdo cultural comum ao Brasil e à Europa." Mas diante da informação sobre a iminência da assinatura de um acordo do Brasil com o Japão para a adoção do sistema japonês, lamentou-se: "Do ponto de vista político, acho que é uma oportunidade perdida pelo Brasil na sua relação com a Europa, se não conseguirmos chegar a um acordo".