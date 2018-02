Brasil pressiona por acesso ao vírus da gripe suína

Entre os latino-americanos, o México é o único que se diz contra um acordo. O país, segundo o Brasil, adotou postura próxima à dos Estados Unidos depois que recebeu ampla ajuda para lidar com a gripe suína. Ban Ki Moon, secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), também defendeu a proposta. Richard Besser, diretor do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, se recusou a falar no assunto. ?Só tenho a dizer que estamos oferecendo todas nossas informações aos países que necessitam delas.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.