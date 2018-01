Brasil receberá 50 unidades do laptop de US$ 100 Em mais um capítulo no namoro entre o Brasil e o projeto do laptop de US$ 100, o chamado 2B1 da ONG OLPC (One Laptop Per Child), o País deve receber 50 unidades funcionais do micro de inclusão digital até o final do ano. Os laptops serão utilizados em testes para verificar sua viabilidade em aplicações estudantis. Os testes serão conduzidos por diversas universidades brasileiras, que formarão ainda um consórcio para analisar sua aplicabilidade na estrutura de ensino brasileiro, segundo uma fonte ligada ao projeto. As versões funcionais do portátil incorporam o corpo definitivo do aparelho e uma tela de cristal líquido que pode ser usada até mesmo em condições de luminosidade intensa. Além disso, as empresas de Taiwan ligadas ao projeto (e que reúnem companhias como Quanta, Marvell, AMD, Red Hat e Himax) afirmaram que irão produzir mil unidades dos laptops para projetos-piloto em várias pares do mundo. Outra novidade é que as universidades brasileiras montarão ainda um consórcio técnico para analisar a adoção de redes sem fio do tipo Mesh (em que os equipamentos são ao mesmo tempo emissores e transmissores de sinais), a exemplo do que acontece com o Comitê responsável pelas definições do sistema brasileiro de TV digital.