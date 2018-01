Brasil registra 1,286 milhão de novos celulares em julho Os dados preliminares da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel apontam um aumento em julho de 1,286 milhão novos aparelhos celulares à base de usuários brasileiros de telefonia móvel. A cifra equivale a um aumento de 1,4% sobre junho. Com isso, o País contava com 93,046 milhões de usuários ao final do mês passado. Considerando o acumulado no ano, o Brasil adquiriu 6,836 milhões de celulares. O número representa uma expansão de 7,9%. Em 12 meses, as operadoras conquistaram 16,468 milhões de novos clientes, uma alta de 21,5%.