Brasil sobe 8 posições em ranking de competitividade

Ainda assim, o desempenho do país medido por 12 quesitos "revela uma série de fraquezas e desafios", segundo o fórum. As notas mais baixas foram obtidas nos itens estabilidade macroeconômica (122o lugar), produtos (101o) e eficiência do mercado de trabalho (91o).

Há também preocupações sobre o nível de educação no país, o cenário institucional e os gargalos de infraestrutura.

Pelo lado positivo, o Brasil pode contar com um mercado extensor para as empresas (10o lugar) e um setor empresarial sofisticado e inovador (35o e 43o lugares, respectivamente).

(Por Daniela Machado; Edição de Vanessa Stelzer)