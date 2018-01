Brasil sobe para a 12ª posição no ranking mundial de TI A área de tecnologia da informação movimentou, no Brasil US$ 7,41 bilhões, sendo que, cerca de US$ 2,72 bilhões é proveniente do segmento de software, ficando a área de serviços com US$ 4,69 bilhões. As cifras representam 1,2% do mercado mundial e 41% do latino-americano, e fazem parte de um estudo conduzido pela empresa pesquisas IDC. O estudo, feito por encomenda da Associação Brasileira das Empresas de Software - ABES, aponta uma perspectiva de crescimento médio anual superior a 11%, até 2009. Para chegar a este resultado, o IDC entrevistou 550 empresas entre desenvolvedores, fornecedores e exportadores de programas de computador, associados ou não a entidade, e outras 780 companhias usuárias de tecnologia da informação. O objetivo é mostrar um panorama do setor, considerado um dos prioritários pelo atual governo para a política industrial. O levantamento comprova que o mercado nacional de software e serviços subiu três posições no cenário mundial e ocupa, atualmente, o 12ª lugar. O setor movimentou O segmento é movimentado por, aproximadamente, 7.760 empresas. Deste total, 23,8% são dedicadas ao desenvolvimento e produção de software, 54% operam com distribuição e revenda e o restante atua na prestação de serviços. Perspectivas Mundialmente, o mercado de Tecnologia da Informação movimentou US$ 1,08 trilhão, sendo que a classificação se dá em 40,8% para serviços, 20,5% software e 38,7% em equipamentos. A pesquisa aponta também a segmentação do mercado de software e serviços nacional. De toda a movimentação do setor cerca de 47,2% é relacionado a aplicativos, 19,8% ambientes de desenvolvimento e 32,9% soluções de infra-estrutura. A categorização de serviços fica em 12% para consultoria, 29% integração de sistemas, 29% outsourcing(terceirização), 27% suporte e 3% treinamento. Outro dado importante refere-se à exportação de software, o estudo indica US$ 35,6 milhões em licenças, um acréscimo de US$ 10,2 milhões em relação ao ano anterior; e outros US$ 142,4 milhões relativos a serviços, registrando também um crescimento de U$$ 41,4 milhões. Foram detectadas ainda fortes tendências de curto e médio prazo, entre elas destacamos a preocupação com segurança da informação, sistemas ERP (de gestão empresarial) e investimentos em VoIP (voz sobre IP), como as prioridades das empresas nos próximos anos.