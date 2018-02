Brasil supera EUA nas vendas de soja para China até novembro

No mesmo período, os EUA exportaram para o mercado chinês 18,75 milhões de toneladas, 0,24 por cento acima do verificado em 2010.

No acumulado do ano até novembro, a China importou um total de 47 milhões de toneladas. O país é o maior comprador mundial da oleaginosa.

No mês passado, o país importou 34,8 por cento menos da oleaginosa dos Estados Unidos do que há um ano, com a oferta da América do Sul reduzindo a participação dos EUA no mercado chinês - o Brasil colheu uma safra recorde em 10/11.

Em novembro, a China importou 2,467 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos, o que coloca os norte-americanos no caminho para reassumirem a liderança do mercado chinês em dezembro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A mudança no mercado ocorre no início do pico das vendas dos EUA, em novembro e dezembro.

As importações chinesas do Brasil tiveram aumento de 92 por cento ante o ano anterior, com 1,33 milhão de toneladas, e as da Argentina saltaram 87,6 por cento, para 1,7 milhão de toneladas. Nesse período, as exportações brasileiras tendem a diminuir, já que o país está na entressafra.

A China importou um total de 5,69 milhões de toneladas em novembro -segundo maior nível de importação mensal já visto. Os esmagadores aumentaram as importações para reabastecer os baixos estoques domésticos, com a melhoria das margens de moagem.

Há a expectativa de que as importações de soja pela China em 2011 caíssem pela primeira vez desde 2004, devido à liberação de um largo volume de estoques de soja e óleo comestível, com Pequim buscando frear a inflação dos alimentos no primeiro semestre do ano.

A China deve importar 52 milhões de toneladas de soja em 2011, 5,1 por cento abaixo de 2010, de acordo com uma estimativa feita pelo Centro Nacional de Informação de Grãos e Oleaginosas da China. (CNGOIC, na sigla em inglês).

(Reportagem de Niu Shuping e Ken Wills)