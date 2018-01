Brasil supera marca de 40 mi com acesso à web

O Brasil registrou no mês passado número recorde de 41,565 milhões de pessoas com acesso à internet, ultrapassando a barreira dos 40 milhões de internautas pela primeira vez, segundo pesquisa realizada pelo Ibope//NetRatings. A empresa, que mede a Internet brasileira desde setembro de 2000, informou ainda que o número de internautas com acesso à web em casa também foi o maior já registrado, chegando a 35,5 milhões de pessoas. Segundo o coordenador do estudo e gerente de análise da empresa de pesquisa, Alexandre Magalhães, o crescimento acelerado do mercado de informática no Brasil e avanço nas políticas públicas referentes ao acesso à rede são os principais fatores por trás dessa contínua expansão da Internet no Brasil. "São dados positivos... E refletem as políticas públicas de abertura de pontos de acesso à Internet em escolas... além da avalanche de facilidades para adquirir computadores novos... por causa da concorrência entre os fabricantes de computador", afirmou em comunicado divulgado à imprensa. No mês passado, 23,1 milhões de pessoas navegaram pela Web pelo menos uma vez em suas residências, número 29 por cento maior que em maio de 2007 e também recorde. A pesquisa aponta também que o brasileiro continuou a ser o internauta residencial que navega por mais tempo dentre os dez países acompanhados pela Nielsen//NetRatings. O usuário brasileiro navegou por 23 horas e 48 minutos, em média, no mês passado à frente de países mais desenvolvidos como Japão e Estados Unidos.