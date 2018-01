Brasil surpreende com game independente

Amor pelos games. Esse é o combustível que impulsiona os criadores de TriLinea, um quebra-cabeças digital que colocou o Brasil no mapa mundial dos games independentes. De desconhecidos, os jovens membros da produtora independente Tendi – os irmãos Davi da Silva Prata e Edson da Silva Prata Jr. e Renato Pelizzari – passaram a ser celebridades entre os jogadores em apenas alguns minutos. Quando Dave Mitchel, um dos responsáveis pelo XNA, projeto dedicado ao estímulo aos jogos independentes, mostrou o TriLinea em uma palestra internacional, no começo do ano, um verdadeiro furacão tomou conta da internet. Os jogadores espalharam a novidade pelos fóruns do Brasil, e em pouco tempo todos só falavam disso. COMO TUDO COMEÇO A história do TriLinea se confunde com a dos irmãos Davi e Edson. O embrião do game começou a surgir há mais de uma década. Com o boom dos games de tiro em primeira pessoa, eles achavam que seria interessante trabalhar em um engine, uma espécie de fundação onde um game é construído. O engine é responsável pela forma como gráficos, sons e movimentos se comportam no jogo. É exatamente como o motor de um carro. Com o tal "motor" no lugar, os programadores não precisam se preocupar com detalhes básicos e podem se dedicar ao carro em si – acabamento, lataria... – e deixar de lado o trabalho mais elaborado. "O objetivo quando começamos era vender o engine e, com o dinheiro, financiar um jogo maior," lembra Davi. "Mas de uns anos para cá esse tipo de produto foi desvalorizando muito, por conta da concorrência com as grandes empresas, como a Epic (do jogo Unreal). Na ponta do lápis, acaba não valendo a pena." Mesmo com dificuldades, eles tiraram um valioso aprendizado das tentativas. O TriLinea usa uma espécie de fruto dessa pesquisa, um engine denominado por eles como Lucid Dream. O Lucid Dream explica para o computador o que fazer com os gráficos, como as peças interagem entre si – enfim, é o que faz o coração e as entranhas do jogo funcionarem. Na época, eles se arriscaram com a primeira versão do DirectX, uma tarefa heróica. Se hoje todo jogo utiliza o DirectX, o conjunto de instruções que faz o Windows tirar o máximo proveito do PC, naquela época era uma verdadeira proeza fazer tudo funcionar. Eles começaram programando em C++, complicada linguagem de programação, e os gráficos eram feitos em OpenGl, uma linguagem de programação de gráficos. Há dois anos os irmãos estavam bolando um outro projeto, mas chegaram à conclusão de que seria inviável tocar tudo sozinhos. Foi aí que Renato Peliz-zari se juntou ao grupo. O TriLinea começou a ser desenvolvido há aproximadamente um ano. Até chegar ao conceito do jogo, eles passaram por cinco ou seis conceitos, que acabaram abandonando por perceberem que, sem investimento, não seria possível continuar. "O maior problema é a falta de recurso, você sair do zero. O TriLinea mesmo, a idéia por trás dele é criar um jogo que desse para terminar", afirma Davi. "Mas, no TriLinea, a idéia é que o jogo pudesse ser terminado sem investimento. É claro que, se tivermos, facilita muito. Mesmo sem isso, a gente pretende levar o projeto até o fim." completa, preocupado. SEM RECURSOS Realmente, sem investimentos, é difícil se dedicar a um projeto tão rico. A principal atividade dos irmãos é o projeto do game. Como isso consome totalmente o tempo, eles contam com a ajuda dos pais para se manterem. "Nossos pais são maravilhosos: sem eles, isso jamais estaria acontecendo", elogiam os irmãos. Sem trabalhar fora, eles depositam todas as esperanças no projeto, o que, além de arriscado, é angustiante. Foi a necessidade de dinheiro que impulsionou Pelizzari a aceitar um emprego. Hoje, ele está no exterior recebendo treinamento. Segue no projeto, porém com menos intensidade. "Não dá para censurá-lo. Ele é vital no TriLinea, mas também precisa sobreviver", lamentam Davi e Edson. Esse é o principal motivo pelo qual não existem tantos jogos independentes. Sem recursos, é difícil se dedicar completamente por alguns anos a um projeto tão elaborado. INTEGRIDADE ARTÍSTICA Uma preocupação dos criadores de TriLinea é manter a integridade do game e não transformá-lo em um produto sem alma. Eles estão em busca de investidores, porém querem encontrar empresas que entendam o conceito do jogo e como é positivo ter sua marca associada ao TriLinea. O problema é que tem gente que não entende o conceito do game e faz propostas estapafúrdias, que não fazem o menor sentido. "Veio uma pessoa e propôs que mudássemos o game para flash, mudássemos algumas peças, o próprio sistema do jogo até... e ainda queria pagar pouquíssimo por isso. Sinceramente...", desabafa Davi. "Quem quiser colocar sua marca em nossa tela inicial, entendendo do que se trata o jogo, é muito bem-vindo. Inclusive, precisamos muito disso. Mas daí a desvirtuar completamente o jogo, não dá." Os jovens não descartam a hipótese de fazer jogos por encomenda para grandes marcas. Essa é uma estratégia de sobrevivência para muitos estúdios independentes. Inclusive, esse é o motor que impulsiona muitos estúdios estrangeiros. PROBLEMAS BRASILEIROS A ausência do serviço Xbox Live no Brasil é o principal problema para TriLinea. Se o serviço estivesse disponível, a versão final do TriLinea já estaria aberta para download. Como se trata de uma decisão mundial da Microsoft, a filial brasileira da empresa fica de mãos atadas até que isso aconteça. "O pessoal aqui do Brasil está nos ajudando bem, dando toques importantes, mas infelizmente eles não podem nos ajudar com investimento até o Live chegar aqui", suspiram os irmãos, angustiados. A comunidade gamer está comprometida em ajudar os rapazes. Muita gente já se ofereceu para comprar o TriLinea assim que for lançado. Davi calcula: "O jogo provavelmente vai custar o mesmo que um ingresso de cinema. No cinema, a diversão dura duas horas. Com o game, ela é infinita." O site oficial do game é www.tendi.com.br/trilinea e o e-mail da equipe é trilinea@tendi.com.br