Brasil também vai à Copa do Mundo de futebol de robôs Em junho, haverá mais de uma Copa do Mundo de futebol em disputa na Alemanha: alguns dias antes de os atletas de carne e osso entrarem em campo, uma outra seleção brasileira - a equipe Itandroids, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) - tentará trazer para o Brasil três títulos da RobotCup 2006, uma copa de futebol disputada em várias categorias. Por robôs. "Estamos indo para a Alemanha realmente disputar o título mundial, não apenas para participar", diz o professor Jackson P. Matsuura, coordenador da Itandroids. "Ouso dizer que as chances da Itandroids voltar com um título da Alemanha são até maiores do que as da seleção... Afinal, estaremos disputando o título em três categorias, e a seleção, apenas em uma". As categorias que o Brasil disputa são de simulação, o que significa que não haverá robôs construídos no País entrando em campo, mas programas de computador que "pensam" que são robôs. Mesmo assim, o jogo é duro: a Itandroids disputou eliminatórias em quatro categorias, e classificou-se em três. Matsuura explica que a equipe participa apenas com simulações por falta de tempo e recursos para montar os robôs-jogadores de carne e osso - ou melhor, circuito e metal - mas que, nas Robot Cups de 2010 e 2014, a Itandroids pretende entrar em mais categorias e "não mais como zebra ou iniciante, mas como um dos favoritos ao título". As categorias da RobotCup para robôs reais vão desde a "small size" - pequenas caixinhas com rodas - até a "humanoid", com robôs que imitam o corpo humano, em tamanhos "kid" ("criança", abaixo de 60 cm) e "teen" (adolescente). A meta da RobotCup é criar um time humanóide capaz de bater a seleção humana campeã do mundo - até 2050. Em 1997, o computador Deep Blue, da IBM, derrotou um campeão mundial de xadrez. Entre 1997 e 2050, terão se passado 53 anos, ou quase duas gerações. Por que criar uma máquina capaz derrotar Garry Kasparov, o campeão de xadrez do final do século 20, seria tão mais simples do que fazer 11 robôs capazes de bater o time canarinho? Inteligência do futebol e do xadrez O futebol de robôs apresenta vários desafios, que vão desde a criação da inteligência artificial à coordenação, integração e comunicação entre as máquinas. Isso atrai tanto estudantes quanto pesquisadores de diversas instituições, no mundo e no Brasil. Neste ano, pela segunda vez, a Automática, evento realizado na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), contará com um campeonato de futebol de robôs, num formato semelhante ao da categoria "small size" da RobotCup. Na Automática 2006, cada equipe contará com três robôs - cubos de 7,5 cm - que disputarão partidas com uma bola de golfe cor de laranja. Nessa disputa, explica a professora Alessandra Dutra Coelho, do Instituto Mauá de Tecnologia - que terá equipe no torneio da Automática 2006, marcado para 29 de maio -, uma câmera de vídeo fica posicionada sobre o campo, transmitindo imagens da disposição dos jogadores e da bola para um computador. Um programa de estratégia decodifica as imagens, analisa a situação e emite ordens, via rádio, para os robôs. Segundo Dutra Coelho, nessa situação a inteligência necessária não é muito diferente da do xadrez, mas as considerações práticas são muito mais complexas. "Até a iluminação da sala cria situações diferentes", diz, explicando que os robôs são identificados por um código de cores. "O sistema tem de estar muito bem calibrado. Há muitas variáveis". Matsuura, do ITA, pondera que, nesse tipo de jogo, onde uma câmera acompanha toda partida e o controle dos jogadores é centralizado, a situação é semelhante à de um videogame de futebol, onde um único jogador controla toda a equipe. "Seria como um robô com uma câmera que vê tudo e tem 11 pernas independentes para controlar, mas ele sabe exatamente onde está cada um dos jogadores e os controla como uma unidade". Essa situação realmente pode se assemelhar ao xadrez, reconhece o professor do ITA, mas na maioria das categorias da RobotCup, as circunstâncias são radicalmente diferentes. "Na RoboCup, cada robô tem uma visão limitada do mundo que o cerca e precisa tomar decisões sozinho", explica. "É como se 11 amigos resolvessem jogar futebol pela internet e cada um controlasse apenas um jogador do time e tivesse a visão apenas desse jogador, em primeira pessoa". Nesse tipo de situação, "se os jogadores não coordenarem suas ações pode ser que todos corram para a bola ao mesmo tempo". Jogadas ilimitadas Matsuura diz que, nas categorias de simulação da RobotCup, a necessidade de coordenar agentes independentes é igual à das categorias com robôs reais. "Conseguir fazer com que os jogadores que pensam individualmente ajam como equipe é o grande desafio. Esse é o mesmo desafio que um treinador de futebol tem, fazer que sua equipe seja realmente uma equipe e não apenas 11 jogadores". Além disso, diz o professor do ITA, "todas as jogadas do xadrez são previsíveis e determinísticas. É verdade que a combinação de possíveis jogadas é extremamente grande, na verdade absurdamente grande, mas quando tivermos um computador rápido o suficiente e com memória suficiente para computar todas as jogadas possíveis, ninguém o vencerá e ele sempre empatará consigo mesmo". Já no futebol de robôs, "as coisas não são tão bem definidas, não há um número finito de jogadas". E há o "ruído": "O que o computador vê não é exatamente o que está acontecendo, e o que o computador manda o robô fazer não é executado com perfeição". A evolução levou cerca de três bilhões de anos para ir das algas mais primitivas a Garry Kasparov e Ronaldinho Gaúcho. Do primeiro computador eletrônico ao Deep Blue, foram mais ou menos 50 anos. Nessa escala, a idéia de uma seleção robótica dentro de mais 50 não aprece tão absurda. Mas e o Brasil? Será que o País conseguirá ser um celeiro de artilheiros eletrônicos? "Potencial tecnológico nós temos", diz Matsuura. "Faltam realmente os recursos materiais para enfrentar as grandes potências".