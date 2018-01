Brasil Telecom acelera teste de WiMax em SP

A Brasil Telecom está concluindo testes e deve começar a operar "em breve" uma rede banda larga sem fio no padrão WiMax em São Paulo, Porto Alegre e Curitiba, ampliando a cobertura atual de cabos telefônicos, anunciou a operadora nesta quinta-feira, 4. A companhia contratou a Alcatel-Lucent e a NEC para a montagem da infra-estrutura, e se aproveita das licenças da empresa de redes metropolitana Vant Telecomunicações, comprada em 2004 pela Brasil Telecom. As licenças são para operar WiMax em 16 cidades dentro e fora da área de concessão da Brasil Telecom. A tecnologia WiMax é capaz de cobrir grandes áreas com velocidades de transmissão de dados de até 20 megabits por segundo, de acordo com a Brasil Telecom. Nos planos da operadora, o WiMax é complementar à atual rede telefônica, podendo atingir áreas em que a infra-estrutura de cabos ADSL ainda não chega. A companhia atende cerca de 1,3 mil municípios com ADSL e tem 1,65 milhão de assinantes. Segundo a Alcatel-Lucent, a rede WiMax permitirá à operadora oferecer telefonia pela internet e aplicações multimídia, como transmissão de dados, vídeo e redes virtuais privadas para empresas. Além dos testes WiMax, a Brasil Telecom iniciou em setembro piloto de banda larga sem fio via padrão de telefonia celular de terceira geração (3G). Na terça-feira, 2, a operadora celular Claro anunciou que sua rede 3G está pronta e que aguarda apenas a definição do leilão de freqüências da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para poder operar. A licitação deve ocorrer ainda neste ano.