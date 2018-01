Brasil Telecom começa venda do Telefone Único A Brasil Telecom informou que começará a vender, nesta quinta-feira, dia 3, o novo aparelho que está lançando no mercado, chamado Telefone Único. Desenvolvido em parceria com a Motorola, esse aparelho pode funcionar, ao mesmo tempo, como telefone fixo e móvel. O produto estará disponível inicialmente para o Distrito Federal e os estados do Rio Grande do Sul e Paraná, Segundo a operadora, até o fim de agosto o Telefone Único já estará disponível em toda a sua área de atuação. O plano da empresa é começar a vendê-lo dia 10, em Santa Catarina e Goiás; dia 17 em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e, dia 24, no Tocantins, Acre e Rondônia. Funcionamento O serviço é composto por um ?ponto de acesso? e um aparelho móvel com uma nova tecnologia Bluetooth, a Classe 1, que amplia o alcance do sinal e um software especial. O ?ponto de acesso? se comunica com o aparelho móvel por meio da tecnologia Bluetooth e deve ser conectado à linha fixa convencional. A área de cobertura do ?ponto de acesso? é de aproximadamente 100 metros. Por enquanto, só o aparelho Motorola do Telefone Único incorpora a tecnologia Classe 1 (a tecnologia Bluetooth convencional tem alcance aproximado de 10 metros). Quando a pessoa está fora do alcance do ?ponto de acesso?, o Telefone Único funciona como um celular GSM normal, efetuando e ou recebendo chamadas com tarifas da rede móvel. Ao entrar na área de cobertura do ponto de acesso o Telefone Único funciona ao mesmo tempo como celular e fixo. Dentro da cobertura do ?ponto de acesso? o Telefone Único escolhe automaticamente qual o melhor tipo de chamada (fixa ou móvel). O Telefone Único recebe as ligações no mesmo aparelho, ou seja, se a chamada for feita para o número do celular ou para o fixo o cliente pode atender no Telefone Único. Não haverá assinatura específica para o serviço nem cobranças adicionais. Uma outra vantagem é que cada ponto de acesso pode ser conectado com até três Telefones Únicos simultaneamente. Nesse caso, o recebimento de chamadas dos números celulares é feita distintamente para cada número móvel cadastrado. No recebimento para o número fixo, os aparelhos tocam simultaneamente e a chamada será encaminhada para o aparelho que for atendido primeiro. O cliente receberá faturas distintas para as linhas fixa e móvel. (Matéria alterada às 17h30, com acréscimo de dados sobre a base que se comunica com o celular)