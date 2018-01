Brasil Telecom fecha parceria com a norte-americana VeriSign A Brasil Telecom anunciou nesta semana uma parceria com a empresa americana VeriSign, que é líder de registro de domínios na Internet. A empresa inaugurou, em Brasília, sua base regional de operação no Brasil, utilizando a estrutura do Data Center da BrT. Essa base vai coordenar os acessos do Brasil e da América Latina a sites na internet de domínio ".com" e ".net". Antes da parceria com a Brasil Telecom, a coordenação era feita pelas bases de Miami e Atlanta, nos EUA. Agora, o acesso a sites e e-mails e a resposta a pesquisas na Internet feitas nos computadores do Brasil ficarão mais rápidos. "A nova base proporcionará melhor desempenho da Internet, velocidades de conexão aprimoradas e maior estabilidade", disse a gerente-regional de Serviços de Informação da VeriSign para a América Latina, Erica Saito. Segundo ela, existem, no Brasil, cerca de 22 milhões de usuários de internet e mais de 58 milhões em toda a América Latina. Hoje, existem no mundo, 91,3 milhões de endereços de internet, chamados domínios. Deste total, a VeriSign, segundo Erica, é responsável pelo registro de mais de 50 milhões de endereços que utilizam a terminação ".com" e ".net". A empresa processa mais de 19 bilhões de consultas diárias, como acesso a sites e e-mails, por meio de 13 bases espalhadas por todo o mundo. O crescimento do uso da internet no Brasil, que já atingiu 12% da população, foi o principal atrativo para a instalação da base regional da VeriSign. O Brasil é apontado também com um dos maiores índices de penetração da internet em banda larga da América Latina, com 1,08 milhão de domínios registrados, o que representa 29% da região. A Brasil Telecom, por sua vez, tem hoje 3,7 milhões de clientes freqüentes de internet, pelos provedores iG, iBest e BrTurbo. Deste total, cerca de 1 milhão utilizam banda larga.