Brasil Telecom lança conexão discada com tarifa fixa Logo após o ministro das Comunicações, Hélio Costa, e a Agência Nacional das Telecomunicações - Anatel, anunciarem um novo pacote de tarifas para usuários de conexões discadas na internet, a Brasil Telecom anunciou uma tarifa física para quem acessa a Web por conexões dial-up. Chamado de Internet Toda Hora, o serviço não estabelece limite de tempo ou quantidade de dados, permitindo livre tráfego de mensagens de e-mail e downloads, a qualquer hora do dia ou da noite, por uma mensalidade de R$ 29,90. Clientes da operadora não precisam pagar contas de adesão e podem usar provedores gratuitos. O Internet Toda Hora está disponível para as seguintes localidades: Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Brasília (DF), Goiânia (GO), Blumenau (SC), Pelotas (RS), Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC).