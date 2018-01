Brasil Telecom lança TV paga sob demanda em Brasília

Sem operação própria de TV por assinatura, a Brasil Telecom, concessionária de telefonia fixa da região Centro-Sul, lançou nesta quarta-feira, 26, um produto de distribuição de conteúdo televisivo sob demanda, em rede IP. Veja também: USP lança canal acadêmico pela internet Link - Os limites da TV digital Inicialmente, será atendida grande parte do mercado de Brasília, onde a operadora identificou clientes residenciais de acesso rápido à internet com interesse por conteúdo variado. A expansão dessa estratégia para outras capitais na área de atuação da Brasil Telecom e para cidades médias onde não há oferta de TV por assinatura, mas banda larga disponível, dependerá da experiência em Brasília, afirmou à Reuters o vice-presidente de Operações, Francisco Santiago. "Precisamos ter avaliação mais precisa, fechar algumas contas para ver como vamos expandir", disse, por telefone. O mercado potencial da Brasil Telecom são 1,5 milhão de clientes do serviço de banda larga em 74% dos municípios nos nove Estados onde atua a empresa, mais Distrito Federal. O produto "Videon" é um banco de 500 horas de programação, incluindo infantis, filmes, documentários, que podem ser acessados a partir do controle remoto, pelo valor de uma assinatura mensal de R$ 29,90. Também estarão disponíveis filmes lançados simultaneamente em canais "pay-per-view", cobrados por unidade. A Brasil Telecom fornecerá aos assinantes, em regime de comodato, o decodificador digital conectado à TV, e não cobrará taxa de instalação. Segundo a operadora, os dados ficam armazenados no Data Center da empresa e são enviados - criptografados para assegurar os direitos autorais - apenas mediante requisição do cliente. Até agora a operadora, controlada por um grupos de fundos de pensão e Citigroup, fornecia o pacote triple-play (telefonia, Internet e TV paga) a partir de uma parceria com a Sky, fornecedora de TV por assinatura via satélite. De acordo com Santiago, essa aliança tem resultado em 9 a 10 mil contratos mensais gerados a partir da Brasil Telecom. "É lucro, porque até março não tínhamos essa opção", comentou, referindo-se à data da parceria. O executivo disse que não há planos até agora de a operadora tornar-se sócia de empresas de TV paga, apesar de outras grandes companhias telefônicas terem avançado nesse caminho. A Brasil Telecom também divulgou planos de conectar residências e edifícios com fibra ótica, a partir deste mês, em Curitiba e Brasília.