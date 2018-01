Brasil Telecom prevê alta de 4,5% na geração de caixa em 2008 A operadora de telecomunicações Brasil Telecom informou nesta quarta-feira que prevê geração de caixa em 2008 cerca de 4,5 por cento maior que os 3,8 bilhões de reais registrados no ano passado. Em comunicado ao mercado, a companhia informou que prevê crescimento na receita operacional líquida de cerca de 3,4 por cento sobre os 11,06 bilhões de reais de 2007. A empresa prevê um salto de 200 por cento na geração de caixa, medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), de sua operação celular em 2008. No ano passado, o Ebitda da móvel somou 54 milhões de reais. A expectativa da empresa, cujos acionistas negociam a venda de seu controle para a Oi, é uma alta de 30 por cento nos clientes de telefonia móvel no ano sobre os 4,26 milhões de 2007. Em banda larga, a previsão é de crescimento de 22 por cento sobre os 1,57 milhão de acessos de 2007. A previsão de investimento para 2008 foi definida em 2,2 bilhões de reais. (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.)