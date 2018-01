Brasil Telecom tem fone sem fio que ´pesca´ agenda do celular A Brasil Telecom e a brasileira Intelbras firmaram uma parceria para promover a venda de um novo telefone sem fio, o Sagem D85c. O aparelho traz tela colorida e suporte a toques polifônicos e ainda permite interação com telefones celulares. "Se você tem um aparelho GSM, onde estão todos os seus contatos, basta tirar o SIM Card e inseri-lo no D85c para gravar uma cópia da sua agenda no aparelho. Dessa forma, quando quiser ligar para amigos, parentes e colegas, é só recorrer à lista de telefones do D85c", explica Eugênio Pimenta, diretor adjunto de Produtos e Serviços da Brasil Telecom. Segundo o executivo, a idéia de lançar o aparelho surgiu do costume das pessoas de, mesmo estando em casa, ligar a partir do celular pela comodidade de ter, no telefone móvel, o número de telefone do contato desejado. "Com isso, promovemos uma integração fixo-móvel mais cômoda para o usuário", diz Pimenta. O aparelho também oferecerá recursos de personalização. Uma função permitirá gravar qualquer som ambiente e transformar este som em um novo toque para o telefone. O D85c pode guardar até 200 nomes e números da agenda do celular e ainda pode receber estes números por meio de um sensor infravermelho presente no aparelho. O modelo traz suporte a serviços identificador de chamadas, registro de 20 chamadas originadas e 20 recebidas, com data, hora e duração, ícones para identificação do número, relógio, timer, alarme e games. O D85c já está disponível no mercado, em toda a área de atuação da Brasil Telecom, por R$ 399. Ao adquirir o D85c, o cliente pode optar pela contratação da Franquia Adicional de 150 pulsos para ligações locais de fixo-fixo por 12 meses, recebendo gratuitamente os três primeiros meses dessa franquia e 15% de desconto nas mensalidades dos serviços Identificador de Chamadas e Chamada em Espera, também por 12 meses. Além disso, o cliente receberá 5 minutos grátis por mês, durante 12 meses, para ligações interurbanas com o 14 da Brasil Telecom. A promoção é válida em toda a área de atuação da BrT de 24 de maio até 30 de junho de 2006.