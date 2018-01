Brasil Telecom tem lucro líquido de R$205,6 mi no 4o trimestre A Brasil Telecom Participações anunciou nesta terça-feira lucro líquido de 205,6 milhões de reais no quarto trimestre, resultado que se compara ao ganho de 267,8 milhões de reais em igual período de 2006. A geração de caixa medida pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 902,3 milhões de reais de outubro a dezembro, queda contra os 947,1 milhões de reais um ano antes. A Brasil Telecom é alvo de aquisição pelo grupo Oi, antiga Telemar, que tenta formar um grande grupo de telecomunicações com capital nacional. (Reportagem de Cesar Bianconi)