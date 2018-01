Brasil Telecom tem lucro menor no 4o trimestre A Brasil Telecom Participações registrou lucro líquido de 205,6 milhões de reais no quarto trimestre, queda de 23,2 por cento contra o mesmo período de 2006. No acumulado de 2007, contudo, o lucro cresceu quase 43 por cento, para 671,3 milhões de reais. A empresa --alvo de aquisição pelo grupo Oi, antiga Telemar-- teve receita líquida de 2,9 bilhões de reais de outubro a dezembro e de 11,1 bilhões de reais nos 12 meses de 2007. Isso representa aumento percentual de um dígito nos dois casos. O grupo terminou o ano com 4,3 milhões de assinantes na telefonia móvel e cerca de 8 milhões de linhas fixas em serviço. A geração de caixa medida pelo Ebitda (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 902,3 milhões de reais de outubro a dezembro, queda contra os 947,1 milhões de reais um ano antes. (Reportagem de Cesar Bianconi)