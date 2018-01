Brasil tem 1 milhão de domínios registrados O Brasil alcançou a marca de 1,08 milhão de domínios - os endereços de internet - registrados no Brasil em 2005, 90% dos quais com a terminação .br. No mundo, a cifra ultrapassou os 91,3 milhões de sites. Os dados são da empresa de registro de domínios VeriSign, que indicou um crescimento de 28% frente ao total de domínios existentes em 2004. De acordo com o levantamento, 70 milhões de domínios estão na América do Norte ou na Europa. Os domínios ´.com´ e ´.net´, sozinhos, respondem por 54,7% do total, ou 50 milhões de sites.