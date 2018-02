Brasil tem 16 casos de gripe suína, 4 contraídos no País O Ministério da Saúde confirmou esta noite o décimo sexto caso de gripe suína no Brasil, quatro deles transmitidos dentro do País. O mais novo caso envolve um paciente de São Paulo que manteve contato com uma pessoa que esteve nos Estados Unidos e contraiu a doença. Apesar dessa nova confirmação, o ministério considera o contágio no Brasil limitado.