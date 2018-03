Brasil tem 191,5 milhões de habitantes, revela IBGE

O município mais populoso é São Paulo (11.037.593), seguido por Rio de Janeiro (6.186.710) e Salvador (2.998.056). Belo Horizonte, com 2,45 milhões, ocupava o quarto lugar em 2000, mas a partir de 2007 caiu para sexto, ultrapassado pelo Distrito Federal e por Fortaleza, que, desde então, permanecem em 4º e 5º, respectivamente. Excluindo-se as capitais, os mais populosos são Guarulhos (1,3 milhão), Campinas (1,1 milhão) e São Gonçalo (992 mil habitantes).

Borá (SP) continua sendo o município com a menor população do País, estimada em 837 habitantes, 42 a mais que em 2000. Dos seis municípios que em 2000 tinham menos de mil habitantes, somente Borá e Serra da Saudade (MG), com 890, continuam nessa posição.

A tabela publicada no "Diário Oficial da União" com a população de todos os municípios em 1º de julho deste ano está disponível no site do IBGE. Há prazo de 20 dias para apresentação de eventuais reclamações "fundamentadas" ao instituto, que deverá encaminhar as estimativas até 31 de outubro ao TCU.