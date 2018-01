Brasil tem 32 milhões de PCs O Brasil conta, atualmente, com 32 milhões de computadores pessoais em uso nas empresas. Esta é uma das conclusões da 17ª edição da Pesquisa Anual da FGV-EAESP. O levantamento, que considerou dados de 1630 empresas brasileiras de médio e grande porte, sendo 60% delas na lista das 500 maiores companhias do país, projeta que forma comprados 6,2 milhões de PCs em 2005 e indica que, neste ano, o crescimento do mercado deve ser de 15%. Ainda de acordo com o levantamento, as empresas estão investindo, em média, cerca de 5,3% de seu faturamento líquido em tecnologia da informação. Na comparação com a edição de 2005 da pesquisa, o levantamento deste ano mostrou poucas surpresas. A exemplo do que aconteceu em 2005, o sistema operacional predominante nas estações de trabalho é Windows, com 98% de participação em 2004 e 97% em 2005. A utilização de sistemas operacionais em servidores também manteve-se estável, com Windows e suas variantes respondendo por 63% dos servidores (mesmo percentual que em 2004) e Unix e Linux respondendo por 30% das máquinas instaladas. O curioso é que o crescimento do Linux em suas várias distribuições está se dando sobre a fatia dos sistemas Unix: se em 2004 o Linux respondia por 15% dos servidores, em 2005 subiu para 16%. Uma edição limitada da pesquisa pode ser visualizada no site da FGV.