Brasil tem 39% dos PCs com programas espiões Entre os spywares, programas que invadem computadores para monitorar o uso do PC ou roubar informações, os keyloggers são um problema à parte, já que monitoram o comportamento dos usuários na busca de informações pessoais e sigilosas. Quando instalados em micros, eles gravam tudo o que é digitado pelo usuário, e depois enviam estas informações para hackers que podem capturar dados como senhas de acesso e outras informações confidenciais. E, segundo a empresa de segurança Trend Micro, 39% dos micros brasileiros estão infectados com algum tipo de keylogger. O dado foi conseguido a partir de um levantamento sobre o uso na América Latina da ferramenta HouseCall, um serviço gratuito de detecção e remoção de spyware disponibilizado pela empresa. O Brasil foi o líder em keyloggers na região. O levantamento também indicou que, no Brasil, 45% dos micros estão infectados por algum tipo de adware (programas espiões que monitoram hábitos de visitas em sites); e 22% estavam contaminados por algum trojan (ou Cavalo-de-Tróia, programas usados para invadir e roubar informações). O levantamento considerou 97 mil infecções em 4 mil PCs brasileiros.