Brasil tem 40 milhões de computadores em uso, aponta FGV

O Brasil possui atualmente 40 milhões de computadores em uso corporativo e doméstico, de acordo com pesquisa do Centro de Tecnologia da Informação Aplicada da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. A análise, em sua 18ª edição anual, prevê um crescimento nas vendas de computadores pessoais de 16% em 2007 ante as 7,4 milhões de máquinas vendidas no ano passado. O levantamento foi realizado junto a 4.200 empresas, com 1.660 respostas de empresas grandes ou médias, e mostrou que os gastos corporativos em Tecnologia da Informação estão em 5,5% do faturamento, com perspectiva de crescimento. "Os valores e estudos divulgados comprovam um crescente processo de informatização das empresas e da sociedade", disse uma nota sobre o estudo, que foi liderado pelo professor Fernando S. Meirelles, diretor da FGV-EAESP e coordenador do levantamento. O Brasil encerrou o ano passado com uma base instalada de 36,4 milhões de computadores e os demais 3,6 milhões consistem nas novas unidades comercializadas de janeiro a maio.