Brasil tem 50 milhões de micros

Somente no ano de 2007, foram vendidos cerca de 10,5 milhões de computadores no Brasil, um crescimento de 42% em relação ao ano anterior, segundo informa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV). No País, existem hoje mais de 50 milhões máquinas desse tipo. Leia mais no caderno Economia&Negócios de hoje. Uma das razões para tamanho aquecimento do mercado de computadores pessoais no Brasil é queda de cotação do dólar, assim como a ampliação de financiamentos e incentivos tributários. Leia mais sobre como o preço de eletrônicos cai com a queda da cotação do dólar. O maior acesso às máquinas leva, conseqüentemente, à expansão da Internet e de todos os serviços diretamente ligados à rede mundial de computadores. Nesse cenário, aos poucos, gente como o estudante Douglas Santos, de 17 anos, descobre o que é ter internet em casa. Morador de uma favela em São Bernardo do Campo, região da grande São Paulo, ele sempre quis ter a própria conexão. Mas a grana contada nunca dava para comprar um PC. O jeito era apelar para a lan house. Leia mais na matéria "Começa a popularização da internet". No início de 2007, o Link já noticiava o crescimento significativo deste nicho de mercado. A política de isenção de impostos PIS e Cofins na venda dos computadores acabou sendo, na prática, uma medida bem sucedida de política industrial. Já do outro lado do mundo, na Coréia do Sul, a expansão tecnológica não é novidade. O país pode ser facilmente incluído entre os mais conectados do mundo. O repórter do Link Jocelyn Auricchio esteve por lá e conta porque a nação mais plugada do planeta é exemplo de desenvolvimento planejado. No último Natal, o Link trouxe um guia completo para quem resolveu investir em uma máquina nova como presente. Confira as dicas.