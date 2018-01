Brasil tem domínios .br para Blogs e Wikis A partir de agora já será possível ter um endereço seunome.blog.br. É que o Núcleo de Informação e Coordenação do ?.br? - NIC.br, que implementa as decisões do Comitê Gestor, entidade que regula o funcionamento da rede no Brasil, disponibiliza uma série de novos endereços para a internet, os chamados Domínios de Primeiro Nível (DPN) para pessoas físicas. Os novos sufixos permitem a criação de blogs, flogs (blogs de fotos), vlogs (diários online com vídeos) e wikis, sites como a Wikipedia, em que é possível elaborar o trabalho de forma colaborativa. De 9 a 20 de outubro, haverá um período em que será dada a prioridade de registros para aqueles que já têm serviços como blogs, flogs e outros sites ativos. A partir de 25 de outubro, serão abertas as inscrições para novos registros, que poderão ser feitos no site do Registro.br.