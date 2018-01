Brasil tem encontro taiwanês hoje A CeBIT 2009 fechou os portões ontem. Hoje, empresas de Taiwan já iniciam outra jornada, dessa vez a de convencer brasileiros a fecharem negócio. É aberto ao público o Encontro Empresarial Brasil-Taiwan, que ocorre hoje até as 18 horas no Hotel Caesar Park, na Av. Brigadeiro Faria Lima. Asus, MSI, D-Link e outras 67 fabricantes das mais diversas áreas (eletrônicos principalmente) mostrarão novos produtos e conceitos para brasileiros. Em 2008, a participação de produtos taiwaneses no mercado brasileiro cresceu 54,75% (12º na lista de importações do País), de acordo com o governo asiático. A contramão também existe: entraram no Brasil US$ 19 milhões de investimentos taiwaneses. A programação completa do evento está no site mission.taiwantrade.com.tw/sa09. L.P.