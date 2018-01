Brasil tem o iPod mais caro do mundo

Está querendo comprar um dos novos iPods? Vá para Hong Kong e Suíça, mas evite o Brasil. O País vende o tocador da Apple pelo maior preço do mundo. Um dos maiores bancos australianos, o Commonwealth Bank, usou a última versão do player de música digital (o ultrafino Nano de 4 gigabytes) para comparar a inflação global e o poder de compra em 55 países. A pesquisa seguiu a metodologia utilizada há 20 anos pela revista The Economist em relação à cotação do Big Mac. Com preço convertido para dólares, descobriu-se que os brasileiros são os que pagam mais caro por um iPod, US$ 369,61 (R$ 677). O resultado ficou bem acima do segundo lugar, a Bulgária, onde os consumidores locais pagam US$ 318,60 (R$ 584) pelo player. Hong Kong é o lugar onde se encontra o iPod Nano mais barato, a US$ 148,12 (R$ 271,57), seguido pelos Estados Unidos (US$ 149), Japão (US$ 154,21), Taiwan (US$ 165,82) e Cingapura (US$ 167,31). A Austrália, cujo dólar deixou de subir após 18 anos, subiu 11 posições e está em 8º lugar com o iPod custando US$ 175,42), mais barato que Alemanha, França, Coréia do Sul e até China, país que fabrica o produto. De acordo com Craig James, economista-chefe do Commonwealth Bank, os resultados enfatizam a queda do câmbio norte-americano em relação a quase todas as moedas do mundo. As pesquisas de paridade de poder aquisitivo comparam os preços de bens nos diferentes países e, em seu nível mais simples, podem ajudar a demonstrar se uma moeda está desvalorizada em relação a outra. "Também ressalta o efeito de tarifas e impostos nos países. Brasileiros e argentinos provavelmente atravessam o oceano para fazer compras", afirma. "É claro pelas mudanças na linha do iPod que a deflação está viva e bem no mercado de tecnologia. É quase uma situação de êxtase para os consumidores." Veja a lista de preços do iPod, em dólares dos EUA, nos 55 países pesquisados em outubro. 1. BRASIL - US$ 369,61 2. Bulgária - US$ 318,60 3. Argentina - US$ 317,45 4. Israel - US$ 300,80 5. Peru - US$ 294,08 6. Chile - US$ 294,06 7. Malta - US$ 293,83 8. Egito - US$ 269,10 9. Romênia - US$ 266,60 10. Uruguai - US$ 260 11. Turquia - US$ 256,12 12. Hungria - US$ 254,50 13. Azerbaijão - US$ 252,11 14. Sérvia - US$ 249,14 15. Croácia - US$ 245,41 16. República Checa - US$ 242,54 17. Eslováquia - US$ 234,13 18. Estônia - US$ 226,67 19. África do Sul - US$ 226,60 20. Finlândia - US$ 225,82 21. França - US$ 225,82 22. Rússia - US$ 220,32 23. Noruega - US$ 220,20 24. Suécia - US$ 215,35 25. Bélgica - US$ 211,62 26. Áustria - US$ 211,62 27. Itália - US$ 211,62 28. Portugal US$ 211,62 29. Irlanda - US$ 211,62 30. Alemanha - US$ 211,62 31. Holanda - US$ 211,62 32. Dinamarca - US$ 209,26 33. Reino Unido - US$ 201,92 34. México - US$ 201,87 35. Chipre - US$ 201,85 36. Luxemburgo - US$ 201,12 37. Polônia - US$ 200,52 38. Filipinas - US$ 198,39 39. Espanha - US$ 197,42 40. Grécia - US$ 196,51 41. Suíça - US$ 195,43 42. Índia - US$ 183,47 43. Malásia - US$ 181,82 44. Coréia do Sul - US$ 180,60 45. Nova Zelândia - US$ 180,58 46. China - US$ 179,63 47. Paquistão - US$ 179,48 48. Austrália US$ 175,42 49. Tailândia - US$ 174,89 50. Canadá - US$ 169,68 51. Cingapura - US$ 167,31 52. Taiwan - US$ 165,82 53. Japão - US$ 154,21 54. Estados Unidos - US$ 149 55. Hong Kong - US$ 148,12