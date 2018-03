O resultado veio acima do esperado pela mediana dos especialistas consultados pela Reuters, com projeção de superávit de 250 milhões de dólares.

Em março, a balança comercial havia registrado superávit de 112 milhões de dólares.

No mês passado, as exportações somaram 19,724 bilhões de dólares e as importações, 19,218 bilhões de dólares, ainda segundo o ministério.

(Reportagem de Luciana Otoni)