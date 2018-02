Brasil tem superávit nominal de R$313 mi em abril

O resultado, contudo, representou uma queda frente ao superávit de 18,712 bilhões de reais registrado no mesmo período de 2008, mostraram dados do Banco Central nesta quinta-feira.

O vencimento de juros em abril somou 12,182 bilhões de reais e, com isso, o país teve um superávit nominal de 313 milhões de reais.

No ano, o superávit primário acumulado é de 33,4 bilhões de reais, bem abaixo dos 61,7 bilhões de reais de igual período de 2008. "Essa redução reflete a queda da arrecadação observada no período, em decorrência dos efeitos da crise internacional sobre o desempenho da atividade econômica", afirmou o BC em nota.

Em 12 meses encerrados em abril, o superávit primário foi equivalente a 3,06 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), ante 3,29 por cento do PIB em 12 meses até março.

O BC informou ainda que a dívida líquida total do setor público aumentou para 38,4 por cento do PIB em abril, frente a 37,6 por cento do PIB em março. Para maio, a projeção do BC é de que essa relação fique em 39,0 por cento.

Segundo o BC, a valorização cambial ocorrida no mês respondeu por uma elevação de 23,1 bilhões de reais do endividamento, o equivalente a 0,8 por cento do PIB. Isso ocorre porque o setor público é atualmente ativo em câmbio e a valorização cambial reduz o valor, em reais, de suas reservas internacionais.

Analistas projetavam superávit de 12,5 bilhões de reais no mês passado, segundo mediana das estimativas colhidas pela Reuters.

(Reportagem de Isabel Versiani)