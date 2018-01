Brasil terá protótipo do laptop de US$ 100 em novembro Representantes do governo federal devem receber até o final do ano os primeiros exemplares funcionais do notebook de US$ 100, aparelho criado pela ONG OLPC (One Laptop Per Child) como proposta de inclusão digital para países em desenvolvimento. Estes protótipos serão usados par avaliar as condições de uso dos micros como ferramenta de suporte à educação, segundo informou José Aquino, assessor da Presidência da República responsável pelo acompanhamento desse projeto. Até aqui, brasileiros só tiveram acesso a modelos da placa-mãe que será usada no portátil, e fizeram avaliações positivas de suas funcionalidades. Avaliação Os aparelhos serão avaliados pelo projeto Um Computador por Aluno (UCA), uma ação interministerial coordenada por Aquino e que envolve os ministérios da Educação (MEC) e da Ciência e Tecnologia (MCT), juntamente com outros pesquisadores de institutos brasileiros e que pretende distribuir um computador para cada estudante do sistema de ensino público. O projeto UCA nasceu da proposta feita ao governo brasileiro, no início de 2005, pela OLPC, que pretende vender 1 milhão de computadores portáteis, com custo de U$ 100 cada. Segundo a organização, é preciso dispor de um número mínimo de encomendas para viabilizar os custos de fabricação do portátil. Para alcançar esse valor unitário, A OLPC quer reunir pelo menos cinco pedidos de 1 milhão de computadores, de um ou mais países, para viabilizar a produção. Testes Antes da chegada dos protótipos em novembro, o MEC deverá iniciar em setembro testes de campo com computadores portáteis convencionais existentes no mercado, em escolas e datas a serem anunciadas. Para Roseli de Deus Lopes, professora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que participou das avaliações já realizadas pelo UCA, os próximos testes serão importantes para avaliar o conceito da ferramenta, mas ela ressalta que esses testes são apenas uma espécie de introdução ?Não será um teste idêntico à proposta final (quando será usado o computador de 100 dólares). Não estamos testando a mesma coisa?, alerta. De acordo com do Aquino, independentemente do Brasil aceitar a proposta, a OLPC não começará a produção industrial desses computadores antes de maio de 2007. (Com Agência Brasil)